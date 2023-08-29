機車與大貨車碰撞 21歲騎士慘遭輾過當場死亡 09:492023/08/29 中時 邱立雅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一名桃園市男子騎機車途經湖口新興路，與大貨車發生事故，男子當場死亡。（竹縣消防局提供／邱立雅竹縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市一名21歲邱姓男子，29日上午8時許騎乘機車途經湖口鄉新興路時，與大貨車發生碰撞事故，新竹縣消防局8時36分獲報後前往救援，抵達現場發現邱男已明顯死亡，未送醫，詳細事故原因仍待警方調查釐清。 物價飛漲弱勢負擔加重 全聯捐176萬物資雪中送炭 10歲男童堅信癌症非絕症 撐過化療不曾掉淚立志從警 桃地院首場國民法官 130選10 審判無業被諷「沒路用」外甥弒舅案 #大貨車 #湖口 #新豐 #騎機車 #輾過 也許您會感興趣 推薦閱讀 開車晃很大超危險 警攔查這關鍵露餡 通緝男逃亡21年栽了 16:472023/08/28 社會 花蓮死亡車禍！轎車失控衝對向撞翻大貨車 駕駛送醫不治 09:082023/08/28 社會 客語評核成績大躍進 竹縣獲「佳等」抱回獎金百萬 16:282023/08/28 生活 許富凱為原民獻聲 致敬歌后鳳飛飛帥氣造型曝光 20:122023/08/27 娛樂 機車雙載未戴安全帽 猛撞路邊大貨車 1男1女當場慘死 22:362023/08/28 社會 慶讚中元水燈排遶境 桃交管措施這邊看 10:122023/08/27 生活 桃園樂活重陽季8月延續到10月 張善政盼長者踴躍參與 18:542023/08/28 寶島 桃園龍岡蓋全民運動館惹怨 拆籃球場卻沒設計球類運動場 17:152023/08/27 寶島 北榮桃園分院「音樂治療」活化腦部 讓失智長者動起來 11:562023/08/28 健康 在地自救會強烈抗爭 竹縣終止「生命紀念園區委託案」 10:382023/08/29 生活 男帶30公斤黃金闖關被扣押 如今飆漲至近6千萬 若拍賣就GG了 13:052023/08/28 社會 郭宣布參選 張善政指出「民調重點」這麼說 14:122023/08/28 政治 開學收心操！ 桃園偏遠學校推課後科普計劃 17:272023/08/28 生活 桃園美術協會年度大展23日登場 傳承藝術、生活之美 16:452023/08/27 寶島 連署電話響不停 鄉民女神嘆：郭董喊要下架我們耶 17:252023/08/28 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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