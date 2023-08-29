桃園市一名21歲邱姓男子，29日上午8時許騎乘機車途經湖口鄉新興路時，與大貨車發生碰撞事故，新竹縣消防局8時36分獲報後前往救援，抵達現場發現邱男已明顯死亡，未送醫，詳細事故原因仍待警方調查釐清。

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