嘉義縣長翁章梁、高雄市長陳其邁（左一、左二）及台南市長黃偉哲（右二）、澎湖縣長陳光復（右一）一同出席前進大南方論壇。（曹婷婷攝）

台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁、澎湖縣長陳光復今天齊聚台南沙崙科學城的「前進大南方」論壇，黃偉哲表示，S廊帶一路從嘉義、台南、高雄創造堅實半導體科技發展，南部有路科、南科等科技產業聚落，南方崛起已是不可抹滅事實，呼籲不管北漂、東漂都漂回南部，創造台灣經濟新高峰。

前進大南方論壇聚焦在「攜手永續治理，共創南方榮耀」、「科技南進，打造智慧城市新生 態」與「產業大革新，驅動城市新經濟」3 大主題。高雄市長陳其邁提出數位、淨零雙軸轉型，挾護國神山台積電先進製程進駐， 帶動周邊設備、材料產業群聚優勢，加速開闢各產業園區、人才媒合與智慧運用。

台南市長黃偉哲演講主軸聚焦在推動科技與創新產業轉型與南進雙軸策略，超前部署台南科學園區、沙崙智慧綠能科學城之後第3顆渦輪引擎台南科技產業專 區，強強聯手，建構S廊道完整半導體產業鏈。

針對郭台銘昨宣布投入2024總統大選，2024大選進入「四腳督」局面，黃偉哲今天說，民進黨有自己的任務，民進黨總統參選人賴清德的腳步非常穩，不管藍軍白軍或其他在野勢力重組排列，民進黨依照既定步伐的路發展，有自己努力的路要走。