台灣少子化嚴重，高房價、低薪是許多夫妻不敢生小孩的主因，不過一名女網友和男友年薪高達600萬，仍因不喜歡小孩、認為小孩是負資產、不願面對身材走樣及產後的心理變化，甚至可能影響工作等原因，稱即使有花不完的錢也不會生，甚至認為「不生小孩人生會快樂很多」。話題曝光後引發兩派論戰，許多網友認同原PO，「不生孩子生活真的好過很多」；不過也有當過頂客族的網友表示，「40歲才決定生小孩，真的很不一樣，全心全意愛著小生命，覺得成就感十足。」

一名女網友在《Dcard》發文表示，她和男友年薪達600萬，即便兩人有花不完的錢也不會生小孩，除了不喜歡小孩、認為小孩是負資產以外，她也不想因為生小孩導致外貌、心理產生變化；也可能性冷感、下體痛；另外有了小孩可能衍生各種問題，甚至影響工作；戀愛儀式感也會減少很多。

原PO有車有房，她列出生活花費，假日會出門吃好料；娛樂、健身、出國都少不了；加上治裝費、上髮廊、臉部及身體保養費用；另外還有3C用品、孝親費及保險費。她直言「一周扣除上班時間，已經所剩不多了，只想好好善待自己；看到很多人因為生小孩，夫妻、婆媳問題一堆，真的搖頭。」

這篇貼文引發許多討論，不少網友認同原PO，「有腦袋會想的人根本不會要生吧，環境差成這樣，生出來自虐的喔」、「我身邊生小孩的幾乎都後悔了」、「身為新手媽，我很認同不生孩子生活真的會好過很多。」

另一派網友則表示「妳不想生就不要生，沒人在乎，但不需要把自己的價值觀強加在別人身上」、「還沒生的沒辦法說『不生快樂很多』吧？又沒有生小孩的經歷做比較」、「我也經歷過頂客族，40歲決定生孩子，一直很擔心孩子到來會影響旅行和自由，不過有了孩子後，一起出遊更有樂趣。」