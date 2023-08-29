天后李玟（CoCo）上月驟逝，享年48歲，近日流出多段李玟生前音檔，其中提到她去年不計酬勞代價參加《中國好聲音》，本希望可以培育演藝圈新血，卻遭節目組霸凌。和李玟是忘年之交的天后甄妮聽聞後也心疼痛哭，今(29日)稍早她再發文感慨，表示先前替李玟說話的兩位新人周菲戈、王澤鵬，目前不知去向，前途堪憂，讓她很擔心。

甄妮今一早再度替李玟出聲，表示：「究竟誰會被祭旗，很好奇，拭目以待」，她回憶自己80年代初期也想過培養新秀、自組唱片公司，在丈夫的幫助下圓夢，還遇到知音周老闆幫忙，「我完全明白，朝夢想邁進的每一位學子的心聲，我永遠站在你一邊的，加油」，因此更加明白李玟奉獻自己的熱血心情。

甄妮透露兩位替李玟說話的新人不知去向。（圖／翻攝自甄妮臉書）

甄妮點名說：「夏少聲，黃良昇，小飛倈華仔，林姍姍，單立文，都是我的新秀。只可惜1983年家變，無心工作，解散，把他們送至其他公司繼續發展，毎一位都仍有好成績至今！」話鋒一轉，她提到先前跳出來發文力挺李玟的兩位歌壇新秀周菲戈、王澤鵬「不知去向，前途堪憂，唱的真好，我在遙遠的這邊，真不知所措。」並強調：「若沒有兩位知恩圖報的學員，挺身而出，提出影音證據，我們也不敢大聲窮追始末，掀開真相，旁無忌怠」，她更認為節目剪接有問題，「好聲音節目剪接驚人，100小時剪成數十分鐘精選，為什麼，會有潘偉柏電椅自動轉身的破綻出現？是否內部又有吹哨者，故意洩漏天機？？？」

周菲戈（左起）、王澤鵬兩位新人日前跳出替李玟說話。（圖／翻攝自周菲戈、王澤鵬_微博）

而李玟生前大力扶持的學員周菲戈，本月20日發文表示自己兩天無法睡覺，不知道怎麼報答李玟老師，更曬出李玟溫暖關心的音檔，自責說：「這一年以來，我時常會想，其實這一切的起因是不是都是因為我，老師是因為我才發生的一切。沒有我，沒有參加好聲音，是不是老師就會順利的錄製完節目，是不是就不會有之後的那麽多事。對不起，老師」。另一位學員王澤鵬也發文表示對不起李玟，「沒有第一時間站出來，是因為我的怯懦」。