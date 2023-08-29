鴻海創辦人郭台銘昨（28）日宣布參選總統，許多評論認為，這恐會保送民進黨總統參選人賴清德。對此，網紅「館長」陳之漢昨在直播點名郭台銘、國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨總統參選人柯文哲，怒問他們，「可以忍受既得利益者開心分贓嗎？」

郭台銘的參選引發外界熱議及批評，資深媒體人羅旺哲認為，這等於讓民進黨等著宣布當選，面對爭議「通通無敵」；資深媒體人謝寒冰則痛批，郭只想成就自己，完全不顧他人生死；前立委沈富雄更砲轟，郭一心想「吃別人」，簡直禽獸不如。

陳之漢昨晚於直播談到相關問題時大爆氣，他表示自己是被民進黨害最慘、打最兇的人，而現在不只他，大家都看到了小人得志的嘴臉，既得利益者準備開開心心地分贓，他嗆問郭台銘、侯友宜、柯文哲，「你們可以忍嗎？你們可以吞嗎？」

在陳之漢看來，若賴清德當選總統，台灣就完了，他希望在野3人以台灣蒼生為念，將拉下民進黨放在優先，大批網友也於直播聊天室留言，「郭台銘出來選，民進黨就輕鬆選。」「真心不懂郭在想什麼。」「根本民進黨助選員。」「民進黨如果再繼續執政下去，我們看不到未來。」