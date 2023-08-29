大學即將要開學，一名網友詢問，女兒最近要去念大學了，和女兒討論每個月的生活費，女兒說設計系初期要買很多工具和材料，因此希望能有1萬元的生活費，但是他算了以後覺得大概8000元就夠，為此女兒氣到不想跟他說話，引起網友討論，不少過來人認為8000元真的有點少，但也有不少女兒奴歪樓說，是女兒的話多少都會給，兒子的話越低越好。

一名網友昨在「匿名公社」上分享，女兒考上了某大學的設計系，有抽到學校宿舍，近期和女兒討論每月生活費卻導致兩人鬧僵，因為他聽說一般學生每月生活費6千就夠了，但女兒詢問同系學姐以後說，由於設計系初期要花很多錢買材料和工具，因此希望每個月能夠有1萬元的生活費。

原PO表示，他思考以後認為每個月8000元應該就夠了，如果不夠用，女兒周末可以回家，而往返大學和家裡的交通費他會另外給，結果女兒聽完以後氣了好幾天不跟他說話。讓他不解直呼，各位家長認為每個月生活費要給到多少才夠？

貼文引起網友討論，有過來人分享，孩子同樣是念設計系的，每個月是給1萬到1萬2千元，畢竟材料和工具都不便宜，且以現在的物價，每月6000元可能連吃飽都不夠，「現在的物價，一個月6000元，一天200元，三餐能吃飽嗎？」、「如果包含三餐，每個月至少要1萬2000元，物價漲那麼多，生活中也很多額外開銷，大一認識同學可能需要聚餐」。不過也有網友認為，原PO的女兒都已經是大學生了，如果想要手頭更充裕應該是要出去打工，而不是和家人要。

另有不少「女兒傻瓜」留言表示，每個月要給孩子多少生活費，主要還是看是兒子還是女兒吧？如果是女兒的話，每個月要1萬元，他都不會囉嗦直接給，但如果是兒子的話，能壓多低就壓多低吧。