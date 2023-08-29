分析師指出，台股這波由高檔區回測到半年線止穩又開始反彈，可以看出下檔支撐力道很強，AI概念股只是高檔區震盪，長遠來看仍是樂觀的，AI今日攻勢再起，是否能再重掌兵符還是拚月底作帳，下半場值得留意觀察。

盤面上，台積電開高後，股價在平盤處游移；AI概念股今日見多頭火種，緯創獲外資買進，晨盤力守季線、廣達(2382)8月營收可期，月線失而復得、光寶科(2301)漲幅3%、定穎投控(3715)獲外資、投信連2買，股價開高奔鎖漲停板52.7元；受惠先進封裝領域拓展，ABF載板將供不應求，欣興(3037)漲幅超過4.5%；軍工概念股空方蜂擁而出，千附精密(6829)、雷虎(8033)晨盤皆一度跌停、寶一(8222)跌幅在8%以上。

分析師指出，軍工概念股今日幾乎團滅，不過，2023 台北國際航太暨國防工業展將在9月14日開展，加上台灣國防預算衝破6,000億元創新高，族群仍具題材，預期修正後後市仍猶有可為。

各界預期美國未來利率仍將維持高檔，對股市造成壓力，投資人大多預期今年內恐將再次升息的機率升高，並預期明年降息機率減少，資金由緊縮轉為寬鬆的利多延後，雖然將會壓抑股市表現，但多頭格局不會被破壞，預期短線國際股市雖將持續大幅震盪整理，但整理後仍有望反應基本面逐步轉佳而再次轉強。