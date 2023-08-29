戴志揚翻攝

台中市文心路與青海路口，今（29日）清晨發生一起離奇車禍，吳姓男子駕駛銀色自小客車，載著張姓女子高速行經青海路時，突然失控衝入一旁工地，不但衝破圍牆，還連人帶車墜入地下三層樓深坑洞，車上二人當場受困車內，警消獲報後到場，吳男已自行脫困，張女被救出後並無嚴重大礙，兩人均雙雙送醫，吳男經抽血檢測後，酒測值高達驚人1.21，根據監視器畫面，轎車以超高速姿態撞進工地，幸好當時路上及人行道均無人車，否則後果不堪設想。

警方調查，今（29日）清晨6時許，吳姓男子載著張姓女子，沿文心路往四川路方向行駛，行經青海路時，突然失控衝向一旁工地，先撞倒人行道水泥樁後，整輛車又撞進工地圍籬，接著連人帶車墜入深達三層樓的工地，車頭嚴重凹陷，橫躺在工地內，現場人員全被這一幕嚇傻。

警方委請醫院針對兩名車內乘客進行抽血，經抽血換算酒精濃度，發現吳男的酒精濃度已達每公升1.21毫克，已觸犯公共危險罪，將待吳男出院後，依法移送台中地檢署偵辦。

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