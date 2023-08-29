備受矚目的台中水湳經貿園區經貿段6、8地號，合計占地面積約3.86公頃，台中市經發局28日舉辦招商說明會，將採取設定地上權70年方式，預計今年第四季正式公告招商，且未來須全街廓開發，希望引進國際級旅館，及複合式百貨商場的開發案，吸引包括雲朗觀光及寶成集團等50多家業者到場關注。

也因此該案被視為繼捷運綠線開發案後，最受矚目的大型商業開發標的，可望再掀起另一波投資台中熱潮。由於考量本案開發量體大，經發局也提供企業聯盟投資選項，預計今年第四季正式公告招商，呼籲企業儘早插旗投資。

招商說明會包括雲朗觀光、寶成集團、新光三越、遠東百貨、統一集團、戴德梁行等超過50多家廠商出席，產業涵蓋零售百貨業、壽險業、觀光旅遊業，及營建業等。

伴隨水湳經貿園區各項重大建設陸續完工啟用，企業看好區域前景展現高度投資意願，有意搶進。此次招商標的西屯區經貿段6、8地號，合計占地約3.86公頃，坐落水湳經貿園區第二種經貿專用區內，緊鄰台中國際會展中心及水湳轉運中心，擁有建蔽率80％、容積率500％高使用強度，將採設定地上權70年方式，招商，且須全街廓開發。

經發局長張峯源表示，招商標的所在的水湳經貿園區，其重要性，被視為下一個七期，市府投入300億元，興建重大建設，更有高綠覆率的中央公園，位居其中，周邊緊鄰逢甲商圈，及就業人口超過5萬的中部科學園區，更被逢甲大學、僑光科大及中國醫藥學院等大學城所環繞，以智慧、創新、低碳進行完善規劃，發展後勢各界看好。

尤其，搭配重大建設落成啟用，未來水湳觀光旅遊與消費需求將迅速攀升，具備高度商業發展潛力。

至於營建業者在台不乏大型商業設施開發經驗，如第一大國際開發的台中高鐵娛樂購物城、太子建設台中金典酒店、國泰建設的和逸飯店、遠雄建設的花蓮遠雄悅來大飯店、豐邑機構的台中豐邑Moxy酒店、鄉林建設的日月潭涵碧樓、瓏山林企業集團的蘇澳冷熱泉度假飯店、興富發建設的台南安平雅樂軒Aloft飯店，及潤泰創新的Citylink南港店等。