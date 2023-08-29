你習慣什麼睡姿？除了可以反映健康外，也會透露出潛意識氣質。對此，生理學教師魏兆玟表示，睡眠其實是一種身體語言，並分享5種常見睡姿所代表的內心狀態，包括胎兒型、渴望型、士兵型、自由落體型和海星型。其中她提到，渴望型睡姿者，喜歡凡事說清楚，最討厭身邊有豬隊友。

魏兆玟先前在《健康2.0》節目中指出，睡眠是從潛意識進入到無意識，而身心醫學就發現，每一個人的氣質會在睡眠時顯現出來，它是一種身體語言、非語言的溝通。她並分享5種常見睡姿，一一說明各自代表的內心狀態：

1、胎兒型：呈現側睡，雙手放在頭部附近，雙腳蜷曲。魏兆玟說明，這類人會很希望表現出個人的專業度，尤其在面對外在溝通時，會想特別強調，且非常重視小細節。

2、渴望型：呈現側睡，且雙手習慣伸向身體前方，像是要抱住一個物品才會感到比較舒服。魏兆玟表示，這類人自我認知能力強，喜歡說清楚、講明白，最討厭身邊有豬隊友。

3、士兵型：呈現正臉朝上仰睡，魏兆玟說明，代表隨時保持在警戒狀態，這類人通常嚴以律己、責任心很高。

4、自由落體型：呈現趴睡，甚至手還要環抱枕頭，魏兆玟指出，這類人很崇尚自由、不拘小節，且有很明確的目標並懂得掌握。

5、海星型：雙手會呈現自然向上舉，魏兆玟解釋，這種人相對包容度較高，擁有許多朋友，個性也較低調，最重要的是，不喜歡和人產生正面衝突，通常話也不多。