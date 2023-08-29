美東時間28日，VinFast收漲20%，每股來到82.35美元，從8月15日上市以來，已狂漲近七倍。根據估算，VinFast目前價值約為1900億美元，高盛為1110億美元，波音為1370億美元。

VinFast雖在紐約那斯達克交易，但公司規模已比在道瓊30家掛牌大公司的一半都還要大。以美國最大且隨處可見的連鎖藥局Walgreen來說，一家VinFast的市值，相當於Walgreen母公司WBA集團的10家之多。

分析師認為，VinFast股價表現搶眼，可為美股後市注入一劑強心針，表示電動車議題還是沒有退燒。再者，VinFast股價狂飆，跟流通在外的股數有限也有關聯。美股28日，VinFast開始交易選擇權，提供投資人另種做多或做空管道，現在看漲的買權是在每股100美元。

投資公司Miller Tabak + Co.表示，VinFast漲勢兇猛可能讓人覺得會出現泡沫化。目前，標普500指數較夏季高點僅跌4%左右，一般來說，標普500要下修10%，市場才會有恐慌之感。

調研單位Vanda Research指出，美股散戶VinFast的興趣，從上周開始回流。美國電動車業者像是Nikola以及Rivian等，現在的股價雖然都已較高峰期大幅下修，但之前飆升也都是靠散戶瘋狂搶進所造就。

VinFast這次赴美掛牌創下不少紀錄，其中，上市僅短短10個交易日，市值就暴增並突破2000億美元。公司要達到這種規模大小，以全世界最大電動車業者特斯拉來說，得花3,600個交易日，當紅AI炸子雞Nvidia更是要至少7,700天。