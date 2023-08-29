受此消息激勵，周一美光科技股價收盤上漲2.5%，在主要晶片股中表現最佳，英特爾收漲1.1%。

雷蒙多表示，她已經向中方就中國禁止購買美光記憶體晶片表達關切。

由於遲遲拿不到中國國家市場監督管理總局的批准，英特爾在本月中旬宣布終止以54億美元收購以色列晶圓代工廠高塔半導體（Tower Semiconductor）的交易。

雷蒙多在5月時曾表示，美國不會容忍中國對美光祭出的採購禁令，並將與盟友密切合作以應對這種「經濟脅迫」。

雷蒙多周一亦表示與王文濤進行了廣泛且坦誠的會談，當中也討論了有關中國對關鍵原材料鎵和鍺實施的出口限制。這場會議持續了兩個多小時，雙方並達成協議，將開始就出口管制方面交換訊息。

中國商務部則表示，王文濤就美國對中國祭出301關稅、半導體出口管制、投資限制、歧視性補貼以及制裁中國企業的種種措施向美方表達嚴正關切，並表示美方多次宣稱不尋求在經濟上與中國脫鉤，中方希望美方能落實其主張。