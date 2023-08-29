關注美股最新走勢，S&P500上漲27.60點，上漲幅度0.63％，收在4,433.31點；道瓊指數上漲213.08點，上漲幅度0.62％，收在34,559.98點；那斯達克上漲114.48點，上漲幅度0.84％，收在13,705.13點；費半指數上漲42.22點，或1.21％，收在3,537.87點。

美債殖利率普遍下滑，美國財政部公債標售狀況穩健並吸引強勁需求，2年期公債得標殖利率為5.024％，雖創2006年以來最高的得標殖利率，但略低於投標截止時間的市場利率5.028％，另外5年期公債得標殖利率為4.400％，雖創2007年以來最高的得標殖利率，但僅略高於投標截止時間的市場利率4.399％。

第一金投顧表示，美元走強，外資賣超，技術面來看目前台股為弱勢格局，市場追價意願不高，盤面仍然需要時間整理。預料AI族群仍然是盤面主流，但需要業績支撐才有望再度轉強上攻，目前各公司多數業績需要8月以後、甚至多數是9 月才會起來，隨著台積電產能逐漸開出，GPU缺貨情況緩解，以及L40S新晶片上市，傳統 PC、NB 也進入旺季，AI族群在9月以後業績將整齊向上，屆時將會有反應基本面行情。

此外，台股上周站上月線後一天就重挫打回前波整理平台，目前籌碼凌亂，仍需要時間整理，雖然短線成空方格局，但NVIDIA展望亮眼，台系供應鏈第四季都會表現不錯。相關如台積電、廣達、技嘉等供應鏈，第四季到明年訂單掌握度都高。NVIDIA創新高後拉回，估計仍屬多頭格局不變，評價較高的台灣相關AI供應鏈回檔後產生買點。

而蘋果概念股也在暖身當中，7、8、9月業績將持續走高，包括大立光、玉晶光、華通等。