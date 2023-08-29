大陸男星胡歌近日先是拋出「5年不拍戲」的想法引起熱議，今(29日)凌晨又曬出蓄鬍崩壞照，表示自己「對不起好多人」但卻未多做解釋，讓外界看一頭霧水；對此，網友挖出17年前的今天胡歌出了一場重大的車禍，除他身受重傷外，他的女助理兼摯友也因此離世，成了他一輩子的痛。

胡歌今（29）日深夜曬出一張鬍渣照，文中寫下：「我儘量，我儘量，我儘量保持冷靜，我對不起好多人，我希望對得起這短暫的一生」讓不少粉絲擔心；然而，有網友發現2006年8月29日，當時正在拍攝《射鵰英雄傳》的胡歌，從片場回上海途中發生車禍，導致他的右臉和右眼都受傷，情況相當危急，經過6個半小時手術，縫了超過100針，才撿回一命。

胡歌突發崩壞照道歉。（圖／翻攝自胡歌微博）

不過，他當時的女助理兼摯友張冕卻搶救無效宣布死亡，事後他曾在採訪中透露，當時原本是他要坐在副駕駛座，但張冕想讓拍完戲的胡歌好好休息，於是讓他去坐後座，也因為這樣張冕意外成了胡歌的救命恩人，他認為，如果張冕沒有和他換座位，死的就是他。

胡歌17年前曾經歷一場死亡車禍。（圖／擷取自微博）

如今事隔17年，加上他近期在電影《不虛此行》中飾演一位寫悼詞並傾聽逝者人生的角色，可能讓他特別有感觸；許多網友得知後相當心疼他「一個經歷過生死的人，想按照自己的方式活著，有什麼可指責的」、「多理解理解他吧，不能共情也可以少說兩句」、「感覺最近不太對勁，想做什麼就做什麼吧，人生是自己的」。