詐團來電要贖金 父將計就計車手反被「詐」GG了

台中市林姓男子日前接獲詐集電話，稱其子遭綁架要贖金300萬元，林確認兒子在家後，索性將計就計欲擒車手，虛與委蛇討價到60萬元後赴銀行領錢，行員配合演出並報警，同時將玩具鈔放入紙袋中。林男於指定地點交付贖金，陳嫌現身從花叢中拿走紙袋，便衣員警隨即上前逮人。

台中市沙鹿區56歲林姓男子日前下午3時許接獲詐騙集團電話，指稱其子遭綁架，要求面交300萬元贖金，林男先確認兒子當時人在家後，再假意配合詐騙集團到沙鹿某銀行假裝領錢付贖金，並請行員協助報警，同時林男持續與對方討價將贖金降為60萬元。

清水警分局光華所員警接獲報案後立即到場，林男深怕對方起疑趕緊向警方揮手示意先行離開，隨後由所長陳俊佑、副所長詹金都帶領便衣員警趕到現場，林男將裝有玩具鈔的銀行白色空紙袋放於指定地點，但詐騙集團深怕有警方跟隨，一度更改面交地點，雙方周旋1個多小時。

最後雙方約定於沙鹿區中山路某大樓前花叢，17時許，37歲陳姓車手終於現身，在附近排徊張望多時後，隨即前往取款，但發現為紙袋重量不對隨即丟棄，警方見機不可失，上前攔下並確認陳男為詐騙集團面交車手，全案依詐騙罪嫌將陳移送台中地檢署偵辦。

台中市清水警分局光華所長陳俊佑呼籲民眾如接獲疑似（假）綁架案件的電話應提高警覺，保持冷靜並報警、或打165反詐騙電話查證，一起守護財產安全。