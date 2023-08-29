鴻海創辦人郭台銘宣布參選，日本學者小笠原欣幸認為，依據《環球時報》、《聯合早報》等這些媒體的報導來下定論並不完全恰當，但至少可以感受到中共並不歡迎郭台銘的參選。

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小笠原欣幸指出，郭台銘的支持率，目前多數的民意調查中為第四名（雖然偶爾位居第三）。由於郭台銘的參選，在野黨的參選人將增至3人，反民進黨的選票可能會因此而分散，普遍認為這對賴清德較為有利。中共對此有何看法值得玩味。

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他說，看到《環球時報》關於郭台銘的報導標題，引述台灣媒體的方式報導「國民黨表示極度遺憾」，以及「郭台銘宣布參選，藍營立委批評其不守信用」。

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郭台銘宣布後當天，北京時間17時55分發布的新聞則稱「郭台銘面對新加坡記者反問來台灣幾年，島內網民：風度在哪？（形同批評郭台銘）」，並附上了當天記者會的相關影片。

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他說，自己也看了這場轉播，那也是挺特別關注的片段。新加坡《聯合早報》的記者用中文禮貌地詢問：「很多人認為在野陣營的支持度已經不到六成了，主流的民意已經慢慢的削弱中，而關鍵是沒有人說為了整合可以當副手。您曾說過和柯、侯兩位喝咖啡，是可以不設前提的，不設前提是否包括為了整合可以不選，甚至可以當副手」？

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對此，郭台銘反問道：「你在台灣住多少年？」之後，他先稱讚《聯合早報》的報導公正，但接著對該記者說：「你3年以後，你來到台灣，沒有保持你在新加坡聯合早報的風格，就已經學到了台灣弄很多陷阱，要讓我掉進去」。小笠原欣幸說，這段言論讓人感到極度違和。儘管會場上傳來笑聲，但他認為不會有記者會對此留有良好印象。

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他說，《環球時報》選擇在傍晚時分（意味著經過考慮後才做出的決策）播送整場記者會上對郭台銘形象傷害最大的那段影片，這背後的意義值得深思。

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他說，此外，香港的媒體《文匯報》和《大公報》也報導，據北京的消息人士分析，「郭台銘若『獨立參選』不但沒有任何當選的機會，反而實際上等同保送賴清德上台，客觀上成為民進黨選舉的『幫手』，大陸方面不會無動於衷」。

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他認為，雖然僅依據這些媒體的報導來下定論並不完全恰當，但至少可以感受到中共並不歡迎郭台銘的參選。