美系外資表示，高通在7月19日宣布與Meta合作，實現設備端AI使用Llama 2的應用程序，就在8月23日聯發科也公布類似的合作夥伴關係，將利用Meta的Llama 2來增強邊緣設備上的生成式AI設備。聯發科下一代旗艦晶片組將於今年稍晚推出(預計天璣9300)，將採用優化的軟體運行Llama 2以及具有Transformer主幹加速功能的升級版APU。

美系外資表示，一旦AI殺手級應用程序開始，投資人可能會開始想像潛在的智慧手機換機潮，特別是大陸的智慧手機，類似進行有看到一個有趣得應用演示，是一種AIGC(人工智能生成內容)應用程序(指穩定擴散應用程序)，如果這樣的應用在大陸法規允許下，能夠繼續下去，有一天需要遷移到邊緣計算，由於對於延遲或隱私要求，這可能需要更強大的智慧手機系統晶片。

美系外資也談到，聯發科與NVIDIA在汽車領域的合作，儘管在未來三年相關營收貢獻有限，但也有助於提振聯發科股價。現階段將聯發科目標價由618元調升到698元、評等由減碼升等到中立。

以聯發科第四季營收、營業利潤率來說，仍存在風險，相關因素包括3部分，首先，根據對供應鏈檢查顯示，人工智能開發者(例如Meta)仍然更喜歡人工智能計算和數據流量雲，聯發科開發混合人工智能計算也需要時間；再者，大陸智慧手機需求依然疲軟，而華為正在崛起，搶食聯發科手機客戶的市場份額；最後，高通在低端5G SoC(系統單晶片)市場降價方面，對聯發科依舊產生威脅。