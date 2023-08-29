檢調偵辦im.B詐騙案件，傳出曹姓調查官也有投資被騙1200萬，但以保證不立案偵辦，先拿回利息，涉嫌瀆職。台北地檢署因查無曹員犯罪，今依法簽結，但查出他曾介紹父親及妻子投資im.B賺2萬元佣金，涉嫌違法兼職，違反《公務員服務法》等規定，另移請調查局進行行政懲處。

im.B案傳出調查局曹姓調查官投資被騙1200萬，但卻以保證不立案偵辦，先拿回利息，調查局指派督察處調查，發現曹確有投資，先後匯出1200萬餘元，獲得100萬利息，但利息是該集團未東窗事發，仍在營運時，與其他投資人一般陸續收取，並非於事發前一次出金，其本金均未領回。

北檢接獲民眾告發後展開偵辦，發現曹姓調查官以自有資金投資im.B平台約1200餘萬元，但並無施壓平台人員情事，今年4月24日收受最後一筆8萬餘元利息時，當時尚未獲悉im.B平台發生問題，是查無以職務身分要求支付本金或利息，換取調查局不立案情事，因查無犯罪，予以簽結。

但北檢查出，曹姓調查官除自行投資外，亦曾向父親及妻子推廣投資im.B平台不動產債權，從中分得1％之佣金約2萬餘元，但檢方認為，他因僅對其父親、配偶招攬，與銀行法第29條之1「向多數人或不特定之人收受款項或吸收資金」構成要件不符，亦違反銀行法罪責。

不過，北檢認為曹員身為公務員，卻兼職收取業務佣金，有違反《公務員服務法》、《公務員廉政倫理規範》等情事，屬行政懲處範疇，移請調查局依相關規定處理。

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