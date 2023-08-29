2024總統大選原為民進黨參選人賴清德、國民黨參選人侯友宜、民眾黨參選人柯文哲三腳督的局面，但隨著鴻海創辦人郭台銘昨（28）日宣布參選，讓外界普遍看壞在野選情，藍、白支持者也異常不滿，而一份最新網路民調顯示，有6成民眾認為郭最後會退選。

一向支持前高雄市長韓國瑜的YouTube頻道《桃園孫先生》昨發起網路投票，截至今日早上10點為止，總計已有超過萬人參與，在被問及郭台銘宣布參選總統，如何看待其之後發展時，30%認為郭會參選到底、高達60%堅信郭最後會退選，還有2%有其他意見、7%沒意見。

對於郭台銘宣布參選，多數藍、白支持者感到不滿，紛紛留言怒轟，「無誠信會是致命傷」、「沒誠信的人不需要每天討論他」、「沒有誠信的人，不值得一提」、「一個多次信口開河，不守誠信，賭輸翻桌的人，他說的政見，願景，想望，你真的相信嗎？過去都能，未來哪裡不敢」、「不值得評論他」。

此外，也有人提到，「他是幫民進黨來搗亂國民黨的，以為自己有錢就可以把別人當傻瓜耍」、「民調最低卻想用錢砸人買總統，鈔票買不到我的選票」、「如果郭參選，更無法下架民進黨，賴躺著選，各位台灣人你們甘心嗎」、「連署鐵定沒達到」、「年輕氣盛的匪夷所思」。