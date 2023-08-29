海地警方今天表示，福音派教會在首都太子港遊行，抗議幫派犯罪擾亂教區時，遭黑幫成員開火，確切死傷人數不明。

法新社報導，幫派控制太子港（Port-au-Prince）多數地區，不時犯下綁架和謀殺等罪行，令民眾惶惶不可終日；今天這起攻擊是太子港發生的最新一起幫派暴力事件。

這場遊行是由畢士大池（Piscine de Bethesda）福音派教會領袖齊多爾（Marco Zidor）牧師組織策劃，他召集群眾朝太子港北部迦南幫（Canaan）成員盤據的地區前進，其中有些人手持彎刀或棍棒。

然而，當遊行隊伍抵達時，疑似幫派成員使用自動武器開火。這個幫派釋出的錄影畫面顯示，許多遺骸散落各處。

法新社與一名教會成員取得聯繫，但他表示「目前無法提供任何訊息」。

海地國家警察（Haitian National Police）今天譴責這起「令人遺憾的悲劇」，還說當局曾試圖避免這場血腥屠殺。警方拉起安全警戒線，並試著說服教區居民停止活動，「以避免與持有大量武器的匪徒發生流血衝突」。

聲明說：「儘管如此，示威群眾依然繞過安全線…到達目標地點，與幫派成員對峙。」

警方表示，雙方衝突「導致數名示威者遭槍殺，數人受傷。有些信眾被扣為人質」。

檢察官薩莫爾（Roosevelt Zamor）今天將倖存的齊多爾傳喚到案，訊問他有關涉及導致信眾死亡的指控。

人權組織傑克萊爾基金會（Je Klere Foundation）呼籲檢方嚴懲肇事者，並指出「在佈道中煽動暴力是犯罪行為，海地刑法明文規定應予以懲處」。

聯合國本月稍早表示，自今年初以來，海地已有2400多人因幫派暴力猖獗而喪命。

幫派控制太子港約8成地區，綁架勒索、劫車、強暴和武裝盜竊等暴力犯罪屢見不鮮。