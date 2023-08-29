香港男星蔡淇俊擁183公分高挑身材和帥氣外型，被封為「翻版謝霆鋒」，但他星途並不順利，改轉戰餐飲業，賣過米線、火鍋，淡出螢光幕多年的他，近日則被直擊，現身廣州街頭賣雞腳，有民眾認出蔡淇俊爭相要合照，他也來者不拒，展現親民作風。

蔡淇俊靠著183公分高挑身材、帥氣外型，獲得經紀公司賞識，出道後參與多部戲劇演出，2004年在青春劇《赤沙印記@四葉草.2》首演男主角，還和陳自瑤擦出愛火，蔡淇俊當時還被稱為「翻版霆鋒」，可惜發展不如預期，之後主持兒童節目，依舊聲勢平平。

蔡淇俊2014年改轉戰餐飲業，在廣東賣米線，全盛時期開5家分店，餐飲版圖涵蓋火鍋店、咖啡廳，後來因疫情歇業，現在只剩咖啡廳仍在經營，蔡淇俊近日則被直擊，現身廣州街頭擺攤賣雞腳，他穿短袖襯衫、戴透明口罩，熱情叫賣攬客。

有民眾認出蔡淇俊要合照，他也來者不拒，相當親民，網友也讚他：「人挺nice，真人也帥，不過畢竟沒有直播那種美顏，還是能看出年齡差的」。