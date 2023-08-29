董姓毒販將毒藏在寶特瓶底、玩具魔術方塊內，連平底鍋都有，警方依法送辦。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

董姓毒販將毒藏在寶特瓶底、玩具魔術方塊內，連平底鍋都有，警方依法送辦。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

毒販藏毒無奇不有，中市刑大接獲情資，販毒小盤商董男手握大量毒品，今年5月間查緝搜索，赫見毒品藏在寶特瓶底、玩具魔術方塊內，連平底鍋也有，查扣180多小包，員警大嘆手法猶如魔術師，依違反《毒品危害防制條例》送辦。

毒販竟將百餘包毒品分藏在這裡 連警都嘆：像魔術師

台中市警局刑大偵八隊調查，董男在中市販售各式毒品，經跟監蒐證發現董與買家約定買賣數量及地點後，直接開車前往交易，警方見時機成熟於今年5月間收網，跟監發現他與藥腳在北屯區交易，持拘票及搜索票將董及買家追緝到案。

警方根據情資，董手上握有不少毒品，採取地毯式搜索車輛，赫然發現有3個裝飲品的寶特瓶相當可疑，拆開外層塑膠包裝竟發現內有玄機，董選購3層式寶特瓶飲品，上方及下方裝滿飲品，而有塑膠外包裝眼式的中層則藏小包毒品；此外，車內也有不少的可拆式益智玩具魔術方塊，警方仔細拆開竟發現藏毒。

隨後，警方將他帶住處公寓搜索，發現廚房有個尚未拆封的全新平底鍋，拆開包裝赫然發現鍋底也藏毒品。連資深員警都嘖嘖稱奇，大嘆藏毒手法猶如魔術師一般。

警方查扣安非他命59小包共33公克、毒品咖啡包111小包共235公克、K他命毒品11包共4公克，另有吸食器、分裝袋等1批及贓款7萬餘元等贓證物。

全案移送台中地檢署偵辦，檢方偵結以《毒品危害防制條例》販賣毒品罪起訴。

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