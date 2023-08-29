近來高溫持續，很多人會大啖西瓜來消暑，事實上，西瓜除了補水外，還可增強降血壓、增強免疫力，且其內含的瓜胺酸能轉換成男性最愛的精胺酸，曾被外媒喻為「天然的威而剛」。至於哪種顏色西瓜較有效，營養師程涵宇表示，黃西瓜含較豐富的瓜胺酸，有研究發現，一天吃5份西瓜所攝取到的瓜胺酸，可以讓人由香蕉進步成小黃瓜。

內科醫師傅裕翔曾表示，西瓜有5好處，包括補充水分、增強免疫力、促進消化、降低血壓、減少肌肉疼痛。值得注意的是，西瓜內的瓜胺酸能轉換成男性的精胺酸，有助血管放鬆、舒緩緊張情緒。

程涵宇在其臉書表示，紅黃兩種顏色的西瓜各有好處，紅色含高鉀、豐富β-胡蘿蔔、茄紅素，可保護視力、抗氧化，預防心血管疾病，還能改善男性攝護腺肥大。但黃色西瓜含豐富的瓜胺酸、低鉀，適合壓力大的上班族、腎臟病患者。壓力大、想放鬆心情者可選擇黃色西瓜。

程涵宇表示，由於黃色西瓜含有較高的瓜胺酸穩定血壓，還能幫助血管擴張，瓜胺酸跟精胺酸都是一氧化氮的前驅物，一氧化氮能增加血液供氧量，還能保護精子避免受自由基破壞。此外，義大利研究發現，一天吃5份西瓜所攝取到的瓜胺酸，可以改善輕微的男性勃起障礙， 進步程度上約有8%的人可以由香蕉進步成小黃瓜。