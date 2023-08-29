鴻海創辦人郭台銘28日宣布投總統大選，外媒提問，若參選惹怒大陸，並威脅要沒收鴻海財產，郭則回應「Yes！Please do it！」願意犧牲個人財產換得台海安全。此話一出，引發PTT網友熱議，「笑死 股東變他的叫牌籌碼」、「會看到鴻海大綠棒？」，甚至有人點名「買0050的小心了」。鴻海昨股價收在平盤，但今（29）日早盤下殺2.7%至105元，出現一根大黑K，逼近年線104.5元。

郭台銘被路透記者問到，若參選惹怒大陸，還要沒收鴻海財產，會如何因應。郭台銘則回應，「Yes！Please do it！」（好啊！都給你！），他強調願意犧牲個人財產，讓中國大陸不要打台灣，而他也不會聽從中共指派。

對於郭台銘談話，鴻海立刻發表聲明表示，郭創辦人四年前交棒、未再參與公司日常管理。公司屬於80萬股東共同擁有。

PTT網友也表示，「一邊說鴻海不是你的，那你在yes什麼鬼？別人家的公司賣不完？股東死去活該？」、「可見參選不是利多 股東保重」、「鴻海股東：No! I don't.」、「建議還是空下去吧 地緣政治風險」、「笑死，不要股東的票了」。

網友除了看到鴻海股價，還有人提醒「買0050小心了」。目前0050的成分股中，鴻海權重4.66%排名第二，僅次於台積電的47.45%。

鴻海今早盤一度下殺2.7%至105元，出現一根大黑K，逼近年線104.5元；元大台灣50（0050）也小跌0.2%至125.15元。

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