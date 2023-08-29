新竹縣政府計畫在湖口鄉軍方大圓山陣地興建新竹縣生命紀念園區，遭到湖口和新豐民眾成立自救會強烈抗爭，縣府29日召開主管會報時，民政處提出臨時動議說明「新竹縣立生命園區」規劃內容，建議終止「新竹縣立生命園區興建實質規劃」委託案，縣長楊文科在諸多考量、且無人有異議下，准予通過，縣立生命園區、殯葬政策將從長計議。

民政處副處長謝明輝指出，縣立生命園區的設置初衷，基於滿足縣民享有優質公立殯葬設施服務的需求，以及提供縣民平價使用殯葬設施的選擇機會，故園區設置具有公益性、合理性與必要性。

謝明輝說，民眾治喪觀念改變，已由住宅道路治喪逐漸轉向專業優質的殯葬設施辦理，致使公立殯儀館的禮廳、靈堂供給量能已顯不足，再者各地傳統公墓雜亂無章，缺乏適切管理，影響都市發展及土地資源的活化，因此傳統公墓的整頓刻不容緩。不過，縣內的公立納骨設施品質不佳、量能不足，不符民眾的期待與需求，環保葬區及納骨設施有其增設的必要。

現有公立火化場的爐具已面臨吉日供應不足的情形，且爐具亦有10年耐用年限屆期汰換、更新的問題，火化爐的增設有待及早因應。

依據內政部112年7月28日來函精進傳統公墓管理策進事宜，民政處8月24日與13鄉鎮市公所研商，檢討各鄉鎮市轄內公墓禁葬、遷葬的進程，期盼能加速整頓傳統公墓、活化土地資源，也進一步要求各鄉鎮市公所就各自公墓用地可否設置殯葬設施進行檢討。

民眾、民意代表所提意見包含就近治喪，此亦符合地方制度法、殯葬管理條例規定，因此民政處將與各鄉鎮市公所共同審慎評估自主辦理意願、預算財力，以及興辦殯葬設施所能提供的服務量能、當地民意支持度等。

基於上述分析，民政處建議終止「新竹縣立生命園區興建實質規劃」案，先彙整13鄉鎮市公所殯葬設施的現況、未來殯葬政策，並檢視新竹縣短、中、長期殯葬設施的供應量能與需求之間的差異，據以制定符合人民期待與需求的殯葬政策。