即時運算效能是AI應用發展的關鍵動力；而為解決回傳至雲端資料中心的延遲問題與高工作負載，許多業者選擇將AI算力分散至布署在各個端點的邊緣設備與邊緣資料中心。尤其在設備尺寸的設計上，考量到地形、布建環境等多重侷限，業者往往力求節省設備空間，期望在小體積的系統內盡可能極大化硬體效能與儲存容量，以完整支援AIoT應用的高算力與儲存需求。除此之外，系統內的記憶體、儲存裝置等零組件也須克服極端溫度、頻繁震動等外界嚴苛條件，維持系統穩定運作。

宜鼎旗下nanoSSD全系列產品採用BGA封裝技術，透過僅16x20x1.65mm、相當於壹圓硬幣大小的M.2 1620微型尺寸，有效節省系統空間、增加系統設計彈性與散熱效果；且有別於直插式零組件，本產品採用焊接方式，牢牢固定於裝置主機板，可防止裝置鬆脫、避免訊號不穩與運作中斷等風險。本次nanoSSD系列最新產品4TE3，更是業界首創支援PCIe 4.0 x4高速傳輸的BGA SSD解決方案，成功克服技術難度，在高度僅1.65mm的輕薄規格內，提供高達1TB的儲存容量。

nanoSSD全系列產品不僅由宜鼎自行封裝設計，更於自有廠內通過100%工業級測試，以確保產品相容性及品質皆符合嚴謹標準。此外，nanoSSD搭載宜鼎iSLC專利韌體技術，可帶來媲美SLC水準的3倍效能，並有效延長SSD使用壽命，提升多達33倍的耐用度，並提供5年產品保固。呼應自行研發的特性，nanoSSD可支援高度客製，企業客戶可依照實際需求，透過Namespace功能將SSD畫分為不同儲存空間，提升儲存彈性；或者針對機敏資料儲存情境，客製化加入AES-256加密、TCG Opal加密、防寫入保護、快速抹除、安全抹除等資安防護功能。