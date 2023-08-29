由於新的AI GPU server導軌技術層次高，川湖完整設計廣受客戶採用，川湖預期在新一代AI server市佔率有機會來到50%，讓川湖未來幾年發展非常正面。

川湖今年上半年營業毛利為14.54億元，年減29.27%，合併毛利率為58.74%，年增2.58個百分點，營業淨利為11.46億元，年減33.11%，營業淨利率為46.33%，年減0.51個百分點，稅後盈餘為11.72億元，年減38.59%，每股盈餘為12.3元，累計前7月合併營收為29.31億元，年減33%。

展望下半年，隨著庫存調整即將在第3季底及第4季結束，川湖AI server將於第4季開始出貨，新平台server亦將在年底陸續導入，川湖預估，enterprise/hyper scale server市佔率將繼續上升，正面看待2024年及2025年整體業績。

川湖今天除息，每股配息20元，早盤股價一度上漲17元，填息幅度約85%。