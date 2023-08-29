美國前總統川普2024年3月將為試圖推翻2020年總統大選敗選結果一案受審，法院開審隔天，美國十多個州的共和黨選民將決定是否給予他重新登上白宮寶座的機會。

路透社報導，美國法官楚坎（Tanya Chutkan）今天將上述這起聯邦案件的審理日期定為明年3月4日，這是川普面臨的4項刑事起訴之一。

開審隔天恰好是共和黨初選重頭戲「超級星期二」，從緬因州到加州等地將在當天舉行初選，使2024年總統大選候選人提名戰白熱化。民調顯示，川普目前支持率仍遙遙領先對手。

楚坎敲定的審理日期，意味川普在角逐共和黨提名戰期間，可能必須為至少3起獨立的刑事案件接受審判。第4起刑事案件的審理日期目前尚未敲定。

此外，在接下來6個月內將展開的3起民事訴訟中，川普也列為被告。

川普的律師曾敦促法官將審理日期定在2026年4月，但楚坎表示，他們不需要那麼長的準備時間。

川普聲稱會提出上訴，但法律專家說，在做出裁決前，被告不得對審判時程提出上訴。川普的律師勞洛（John Lauro）說，他將遵照楚坎的日程安排。

川普明年3月25日將為向豔星支付封口費一案，在紐約接受審判。楚坎表示，她將諮詢審理此案的法官，以避開任何可能的日程安排衝突。

第3起刑事審判定於2024年5月20日在佛羅里達州舉行，川普被控在離開白宮後，非法保留機密紀錄並試圖妨礙司法公正。

第4起刑事案件的審判日期尚未敲定。喬治亞州富爾頓郡（Fulton County）檢方要求自3月4日起開審，但楚坎的決定意味這個時間表可能有變。

川普並未出席今天的聽證會。他此前曾在沒有證據的情況下，痛批楚坎對他有偏見。楚坎則警告，川普應停止在網路上發布有關證人或其他涉案人員的煽動性言論。

川普說，以上4項刑事起訴均出於政治動機，目的在於試圖阻止他重新掌權。

根據今天提交的法院文件，川普對其中3起案件皆不認罪，並將於9月6日對試圖推翻喬治亞州2020年大選結果一案提出抗辯。