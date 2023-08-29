今年中秋節連續假期從9月29日到10月1日，台灣高鐵公司規劃5天疏運期，從9月28日至10月2日，將加開136班次列車，8月31日凌晨零時起開放購票。

台灣高鐵今天發布新聞稿，中秋節連假疏運期加開的136班次列車，包括南下61班、北上75班；疏運期5天提供871班次的旅運服務，各車次列車自8月31日凌晨零時起開放購票。

台灣高鐵建議，多利用「T-EX行動購票」App（內含智慧語音訂票功能）、高鐵合作的便利商店、網路訂票系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購中秋節假期所需車票。

台灣高鐵提醒旅客，疏運期間各車次均配置2至8節不等的自由座車廂；其中，9月28日的1337、1297車次，及10月1日的1336、1698、1296車次，這5車次僅提供11至12車為自由座車廂，同時，這5班車次到站時間，將超過日常末班列車時間（最晚至凌晨0時30分抵達端點站），搭乘這5車次的旅客，應留意到站時間並預先安排到站後的交通接駁。

台灣高鐵說，中秋節假期疏運期間，維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「20人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用。（編輯：陳政偉）1120829