台中70歲陳姓婦人腳趾有小傷口，出遊未注意傷口接觸海水，左腳第2腳趾遭感染海洋弧菌、綠膿桿菌、糞腸球菌等多種細菌，組織壞死腫脹，最後截去腳趾，避免壞死狀況惡化。

光田綜合醫院今天新聞稿指出，陳婦暑假至長灘島度假，為了行動方便，穿著夾腳拖在沙灘行走，卻因細沙不慎磨破腳皮，出現不到0.5公分傷口，陳婦不以為意繼續戲水行程，隔日卻出現畏寒、發燒症狀。

由於國外就醫不便拖了2天返國後才就醫，發現傷口已遭海洋弧菌、綠膿桿菌、糞腸球菌等多種細菌感染，且出現組織壞死腫脹現象。

陳婦先在某區域醫院接受抗生素治療約19天，效果不佳轉診光田綜合醫院。在截去腳趾治療後復原狀況良好，並未嚴重影響生活，仍能活動與行走，婦人認為能讓感染不再持續惡化至腳部其他處已非常幸運。

光田醫院骨科醫師謝逸樵表示，患者轉診到院時組織、血管已嚴重壞死，且腳趾內仍有綠膿桿菌、糞腸球菌等多種細菌，建議截去左腳第二腳趾，避免壞死情況更惡化；尤其婦人又是糖尿病患者，末稍神經感覺差，傷口不易癒合，而海水裡面的細菌，如海洋弧菌又比較頑強，即使使用抗生素也不見得有效。

謝逸樵解釋，海洋弧菌感染非常危險，感染後發病速度快，往往二天內就會出現發燒、噁心、畏寒等症狀，若處理不當容易造成器官衰竭，死亡率甚至高達5成以上，不可不慎。

謝逸樵提醒糖尿病、洗腎等慢性病患者，外出遊玩、戲水前要留意四肢末端是否有傷口，建議還是要穿著包覆性較佳衣鞋，減少受傷機會、避免碰水，才不會讓細菌有機可趁。（編輯：孫承武）1120829