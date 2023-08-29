因應蘇拉颱風逼近，公路總局第三區養護工程處評估影響範圍，處本部及各工務段（澎湖段除外）已於今天上午8時起成立緊急應變小組全面戒備，為維護用路人安全，颱風來襲期間，將嚴密監控轄區風雨情形及資訊。

台20線南橫公路先後受到杜蘇芮、卡努颱風侵襲便道遭沖毀，這次蘇拉颱風恐為南部山區公路帶來災情。

交通部公路總局甲仙工務段段長鄭敏華表示，針對強颱蘇拉來襲，不排除於颱風侵犯前再次實施預警性道路封閉，另台20線南橫公路梅山口至啞口路段也會採預警性道路封閉。

公路總局第三區養護工程處特別呼籲用路人，颱風影響期間，台20線南橫公路、台29線那瑪夏~五里埔路段及台24線霧台公路等山區道路易發生坍方、落石，如非必要請勿進入山區道路。

最新道路通阻詳情，民眾可利用公路總局幸福公路APP或上公路總局公路防救災資訊系統 https://bobe168.tw/ 及利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網 https://168.thb.gov.tw 查詢即時路況，請駕駛朋友遵守管制規定。