法務部行政執行署彰化分署將於9月5日上午在彰化縣農會大樓一樓舉辦快閃變賣會，變賣精選物品為國際知名品牌級的護腰及襪子，全以低於市價5折的優惠價變賣，買到賺到！

彰化分署指出，這場快閃變賣會變賣物品其中的襪子及護腰，均為此次法拍市集的精選商品，其中襪子是由社頭鄉1家國際知名品牌的代工業者製作，因公司被廠商倒帳造成貨款無法回收，故欠下鉅額稅費，藉由此次變賣活動，同時清理積欠亦可協助業者度過難關。變賣的成人襪及童襪以6雙100元的地攤價格販售，數量有限。

提供護腰的廠商則位於和美鎮，公司原專營外銷及國內知名連鎖醫療器材通路，因逢疫情造成外銷通路雪崩式下滑故積欠稅費。

變賣的護腰均為L號，由4支軟性塑鋼片支撐，可隨身體腰部弧度定型，並有加強束帶、黏扣帶雙層加壓，高彈力織造包覆性佳，一件護腰只賣500元，是低於市價5折的價格，9月5日快閃變賣現場只提供120件販售。

變賣現場有提供試戴服務；此外，還有約當市價5折變賣的沐浴乳，現場提供24瓶販售，以及1組299元的組合式衣架，僅提供10組販售。

彰化分署表示，配合行政執行署「123聯合拍賣」固定每個月第一個星期二辦理集中拍（變）賣，同日下午3時於分署4樓拍賣室辦理不動產拍賣。為減輕民眾奔波之苦，不動產拍賣以現場投標兼採通訊投標方式，便利民眾應買亦防堵圍標情事，請有興趣民眾可關注彰化分署臉書及官網。