歐洲央行(ECB)周一公布的一份報告指出，歐元區20個國家七月的企業貸款規模，較前一個月增加3.0%，年增率則為2.2%；而家庭信貸增長率則從1.7%放緩到1.3%。

歐洲央行在七月進行連續第九次升息，將銀行存款利率從3.50%上調到3.75%，為2000年以來最高水準，(目前最新利率已到4.25%)。

七月的通膨率為5.3%，雖然已經降溫，但是仍遠高於歐洲央行的2%目標，外界預估通膨要到2025年才會回落到2%。八月的通膨率初值將在本周四公布，預計將進一步降到5.1%。

經濟成長指標顯示，歐元區第三季將出現萎縮，儘管另一方面，旅遊業出現創紀錄的旺季。疲弱的經濟數據，將為歐洲央行的升息工作添加壓力。

歐元區七月的M3貨幣供給量指標(被視為衡量未來經濟擴張的良好指標)為收縮0.4%，低於六月的成長0.6%，也低於預估的0%成長。