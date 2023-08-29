進一步觀察今年來，扣除今年新成立的7檔，45檔台股ETF中，受益人成長最多的是股票代號群益台灣精選高息(00919)成長503.39%，人氣最旺，其他包括兆豐台灣晶圓製造(00913)、富邦臺灣加權正2(00675L)、元大台灣高息低波(00713)、大華優利高填息30(00918)、群益臺灣加權正2(00685L)也都有100%以上的人氣成長。其中00919在今年6月配出11%年化配息率的高息後，接下來即將在9月配息，是否能維持10%以上的年化配息率，市場已開始討論也深感期待。

據了解，00919選股邏輯致力為投資人精選「真高息」，也就是說每年在企業宣告當年股利後，五月底即依宣告股利率選股，讓00919得以在除權息旺季時領到豐沛股利，今年00919已精準卡位高息，未來配息政策將積極求「穩」，規畫將當年度入袋的股利，在後續四季平均分配高息給投資人。加上00919首次配息高達0.54元，但也只花一個月的時間即完成填息，說明「真高息」、「穩配息」、「能填息」的00919充份滿足投資人以高息打造穩定現金流的需求，符合投資人希望00919是一檔「配息高又穩」的台股高息ETF的期待。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，國際被動式資金持續流往「半導體」、「高股息」、「AI大趨勢」，搭配內資持續加碼「高股息」的大趨勢不變下。投資人短期應可多加留意「半導體」、「高股息」以及「AI大趨勢」類股。至於今年的投資操作重點，建議投資人可精選後市易受資金青睞的標的，如：「半導體」主題、「高股息」主題或者是同時兼具「半導體」以及「高股息」的ETF。搭配「定期定額」、「逢低加碼」兩大策略因應現階段的金融環境。但今年以來持續遭逢「配息不如預期」、「美國中小銀行倒閉」、「中國房地產商債券違約」利空襲擊的金融股，則需拉長布局時間因應短期難以扭轉的大環境。