61歲奧斯卡影后、大馬女星楊紫瓊最近與交往19年前法拉利總裁前法拉利總裁尚陶德（Jean Todt）結婚，事業愛情兩得意。成為人妻的楊紫瓊最近回到馬來西亞探親，被眾兄弟姊妹包圍下彷彿成了小公主，她也曬出與媽媽的同框照，兩人宛如姊妹的模樣令網友稱讚超凍齡。

楊紫瓊回大馬探望媽媽，還帶著小金人到拿督亡父前致祭，28日分享照片，與83歲媽媽在大束鮮花前合照，像極了一對姊妹花。難得回家鄉，楊紫瓊在豪宅內大啖美食，被家人包圍的楊紫瓊笑容燦爛甜蜜，難怪她開心留言說：「怡保，媽咪當然會餵我吃美食，兄弟姊妹也是。」

事實上，今年是奧斯卡影后楊紫瓊事業與感情大豐收的一年，她先是以電影《媽的多重宇宙》拿下奧斯卡金像獎最佳女演員，成為近百年來亞洲首位奧斯卡影后。近日又喜訊，與相戀19年的法國富商尚陶德修成正果，低調在瑞士日內瓦完婚。

楊紫瓊與尚陶德相識之前曾有一段婚姻，與同樣是富商的潘迪生結婚3年，當時楊紫瓊按照潘迪生意願息影照顧家庭，卻多次在期間感到迷惘，認為自己是潘迪生的附屬品，坦言：「少奶奶生活不適合我。」據傳，楊紫瓊與潘迪生的前妻及前妻的女兒潘楚穎感情像家人一樣，被大家盛讚「最強後母」。