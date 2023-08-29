郭台銘昨天宣布投入2024年總統大選，並且宣稱他的參選「就是要推進在野整合」、「因為唯有整合，才能達成目標」。廈門大學台灣研究院副院長、教授張文生今天在《環球時報》撰文稱，郭台銘的參選給台灣政壇尤其是非綠陣營投下了一顆震撼彈，使得原本就複雜的選情變得更加複雜，原本就困難的「藍白合」（國民黨與民眾黨合作）更是難上加難。

文章稱，事實上，從郭台銘本人宣佈參選的講話來看，他也很清楚非綠陣營整合的重要性。可是，從郭台銘宣佈參選的實際效果來看，只會讓非綠陣營的整合變得更加困難。郭台銘一方面宣稱要「讓陷入僵局的在野力量，能夠啓動整合」，另一方面又自認為在幾名已經宣佈參選的候選人當中，自己「是唯一具備經營管理能力的企業家」，「放眼台灣政壇，捨我其誰？」在某種程度上，這種「非我莫屬」的姿態，令他的整合誠意大打折扣。

文章稱，台灣民意其實給了非綠陣營整合的希望和機會。從台灣目前的民調來看，多數台灣民眾並不滿意民進黨當局的執政表現，希望換人換黨是多數台灣民眾的願望。台灣民意基金會今年5月的一項民調顯示，47.3％的受訪者表示不樂見民進黨繼續執政，超過了樂見民進黨繼續執政的41.7％。賴清德的頑固「台獨」色彩讓台灣民眾不放心，民進黨執政在經濟發展上的成效不彰也讓台灣民眾普遍不滿，造成民進黨的青年選票大幅流失。賴清德在20歲到39歲選民的支持率上已經明顯輸給了柯文哲。如果非綠陣營能夠成功整合出一組候選人，將有與賴清德一爭高下的機會，這是廣大非綠支持者尤其是泛藍民眾的共同期待。

文章稱，不過從5月中旬藍、白兩黨參選人確定以來，「藍白合」或「白藍合」進展緩慢，這也給了綠營進一步拉攏分化的機會。如今，郭台銘宣佈參選，將會使非綠陣營的合作難上加難。而綠營尤其是「獨派」勢力則紛紛叫好，甚至號召綠營支持者為郭台銘參選聯署。這對藍營來說無疑是「親痛仇快」的政治操作，正如國民黨政治人士羅智強指出的：「不整合，就是讓賴清德躺著贏。」

文章直言，郭台銘的參選分化了泛藍陣營，使得國民黨的某些地方勢力被瓜分，很可能拉低國民黨正式提名人侯友宜的得票。郭台銘的參選也將威脅柯文哲的票源，原本不滿意民進黨也不滿意國民黨的選票多了郭台銘作為第二選擇。如果說非綠對綠營的支持率之比大致是6∶4，那麼，在非綠陣營侯、柯、郭的三方瓜分之下，即使得票最高的一方也難以獲得超過30％的支持，「賴清德躺著贏」一說不算是空穴來風。

文章稱，2024年台灣總統大選備受海內外輿論關注，兩岸關係在台灣的這場選戰中成為關鍵因素之一。在民進黨當局和賴清德的政治操弄下，2024年台灣總統大選很可能成為「統獨」對立的戰場，台灣民眾則面臨和平與戰爭的選擇。他們大多期待兩岸和平，對賴清德可能當選將帶來的兵凶戰危疑慮重重。非綠陣營的參選人承諾帶給台灣民眾和平的願景，但非綠陣營如果不整合，作出的和平承諾將難以實現。非綠陣營只有整合才能帶來團結，只有團結才能帶來勝選的機會。

文章呼籲，希望台海和平是台灣絕大多數民眾的期待，也是海峽兩岸中國人的最大公約數，兩岸同胞是血濃於水的骨肉兄弟。確保兩岸和平的最有效方式是堅決遏制「台獨」分裂勢力的發展與泛濫，2024年台灣總統大選是台海局勢可能出現向好轉折的重要契機。非綠陣營如果看清楚了台灣的主流民意就應當拋棄前嫌，精誠團結，通過有效整合實現「下架民進黨」的共同目標。