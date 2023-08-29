根據中央氣象局預報，30日起高雄地區受蘇拉颱風及其外圍環流影響，山區有局部大雨或豪雨的機率，平地也會有局部短暫陣雨、雷陣雨或陣雨，高市農業局提醒農友，隨時留意最新天氣資訊，做好防颱措施，加強田間排水並注意採收安全，以減輕損失。

高雄市農業局提醒蘇拉颱風來襲 請農民加強防範及注意搶收安全。（圖片來源：高雄市農業局提供）

為防颱風及其外圍環流影響，香蕉、木瓜、番石榴、棗子、檸檬等果樹，請加固枝幹條、適度修剪枝條並清除田間殘枝；二期水稻進入抽穗期，請維持排水暢通；其他適逢收穫期之蔬菜及香蕉、木瓜、番石榴及檸檬等果品，已屆採收期請儘速採收；農業設施應加強固定，如木瓜或正值開花期棗園請多加留意。為防範本次颱風，請本市農民朋友多加注意田間排水、做好各項防災準備、注意風雨後肥培管理及病蟲害防治，以減少農作物災害及財產損失。

高雄市農業局表示，未來將持續注意相關天氣變化及農損情況，並強調農友可多加利用高雄農來訊，瞭解最新作物防災資訊或youtube搜尋高雄農來訊，每周二、五掌握近期高雄地區農業氣象，以做好防範，減少損失；農友若因雨害造成農作物損失，也請向當地區公所通報並可多加利用農業部開發農產業天然災害現地照相APP拍攝作物受災照片，以利公所查報。