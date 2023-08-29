而在應收帳款方面，永固第2季的預期信用減損損失金額並可見大幅下降，為過去一年以來最低，與去年同期相較，減少幅度達62.6％，相較第一季則更多。目前中國大陸房地產市場局面緊張，永固強調，自去年起即加大並加緊收回應收帳款的力度，同步採取柔性的賒銷管理作法與強硬的訴訟手段，成效已逐步顯現。

永固指出，積極收回逾期應收帳款仍會是現階段主要目標，下半年仍會針對部份應收帳款逾期客戶再加大力道採取賒銷管理作法，此作法雖會使得出貨量僅維持平穩，然從第二季已可見漲價效益反映在毛利率的提升上，預期下半年毛利率表現仍可保持正向，而在擴大應收帳款收回金額的部份，則因此有機會見到更明顯效果產生。

永固營收回升、6月啟動今年首波調漲混凝土價格動作，推升今(2023)年第2季轉虧為盈，每股稅後盈餘0.05元，較第1季的每股稅後虧損3.42元明顯轉佳。預期漲價效益反應在毛利率的揚升上，會在第3季更為明顯。