蘇拉颱風逐漸接近台灣，不少民眾關心是否有機會放颱風假？台南市長黃偉哲表示，從目前氣象局預報顯示，31日（後天）影響較大，屆時將視風力、雨量有無達到停班課標準，會及早宣布，不會ㄍㄧㄥ到最後一刻才宣布，造成民眾生活不便，30日晚間就會宣布隔天是否停班課。

蘇拉颱風來襲，氣象局28日深夜已發布海警，黃偉哲指出，根據氣象局報到，明天白天天氣都很好，下雨可能從午夜開始，比較可能會在31日面臨是否因颱風停班課。他說，如果雨量達到24小時350毫米，風力達到7級、瞬間風力10級以上就符合停班課標準。

7月底杜蘇芮颱風襲台，台南市27日宣布放颱風假，但一整天無風無雨，27日晚間宣布28日上班上課，28日凌晨卻開始吹起強風與豪雨，市府28日一早近6點才宣布停班停課。針對蘇拉颱風將來襲，黃偉哲今天也重申，不會ㄍㄧㄥ到最後一刻才宣布，造成民眾生活不便，最慢30日晚間宣布隔天是否停班課。