中颱蘇拉進逼，氣象局昨晚11點30分發布海上颱風警報，中央災害應變中心二級開設，今（29）日上午舉行第一次防颱疏散撤離整備工作會報。因颱風路徑向南修正，30日暴風圈逐漸接近台灣東南部陸地，30日晚起至31日暴風圈籠罩台灣陸地及澎湖，預估東南部及南部山區會發生豪大雨，須提早防範。

內政部指出，因颱風逼近，現已停止受理入山入園申請，森林遊樂區提早8小時發布預警性休園公告，避免民眾涉險上山，規畫園區內疏散撤離路線及安置地點，並備妥充足飲水及備糧。由園區管理人員隨時掌握聯外道路狀況，有落石及坍方之虞，提前進行疏散作業。

應變中心表示，受颱風外圍環流影響，今日起台灣東部、南部、恆春半島及離島沿海地區須留意長浪，民眾請勿前往海邊觀浪。南部海域今日滿潮時間為晚間6時至8時，適逢年度大潮，滿潮潮位偏高，沿海低窪地區須注意海水倒灌或排水不易造成積淹水。

應變中心指出，坡地災害的高風險區包括花蓮縣、台東縣、高雄市及屏東縣山區，台8線、台9線、台9丁線、台11線、台20線、台21線、台23線、台24線、台26線、台29線等易致災道段須注意崩坍、落石可能造成的災害與道路中斷，易成孤島聚落須準備民生物資，並預先規畫民眾撤離與安置整備。

農業部表示，已提醒作業漁船注意颱風動向，遠離颱風路徑或進港避風，並避免碰撞漂流物、檢視漁船排水暢通。

交通部補充，目前高鐵、台鐵、國道、省道正常行駛，空運無延誤及取消航班，海運則有5航線、23航班停駛。