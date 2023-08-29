Sho Single✅

Shohei Ohtani singles in the 1st inning against the Philadelphia Phillies at Citizens Bank Park.😎

Credit: Ballys#大谷翔平 #Ohtani #Angels #GoHalos pic.twitter.com/lOz3rbZ4QY — Anaheim Sports (@AnaheimSports1) August 28, 2023

投球技能暫時被封印的大谷翔平，29日擔任先發第2棒指定打擊，期盼以本季不俗的攻擊火力解救球隊，但天使投手依然不爭氣，2度無法守住領先優勢，天使4比6遭費城人擊退，吞下2連敗。

前役沒有敲出安打，大谷翔平首打席就開張，面臨球數2好2壞的情況下，把外角速球擊成中間方向安打，由於擊球初速高達106.1英哩（約170公里），投手丘上的華克（Taijuan Walker）展現驚人反應，挺腰閃過強襲球。華克先前才因為手臂疲勞，跳過1場先發。

華克持續攻擊大谷翔平外角球，用指叉球成功破壞擊球節奏，大谷翔平第2打席敲出中外野飛球出局，4局上二三壘有人2出局，費城人故意保送大谷翔平，要抓下一位打者祖瑞（Brandon Drury），但是費城人的如意算盤落空了，祖瑞敲出帶有1分打點的安打，天使追加領先。

費城人4、5兩局各打2分反超前，大谷翔平接下來未能再建功，天使終場4比6不敵費城人，累積戰績63勝69敗，敗比勝多6場創下天使本季最差。大谷翔平此戰4打數1安打，被三振1次，本季打擊率3成04，第19次被故意保送是全大聯盟最多。