這是英特爾首次公開該款新晶片的相關數據。
目前半導體產業致力發展低耗電量的晶片。像耗電量極大的資料中心營運商，正努力尋求降低用電量的方法。許多科技公司在節能效率上也面臨愈來愈大的壓力。
英特爾針對客戶需求而研發其首個專注於能源效率的Sierra Forest，以最低耗電量來儘可能提供最大運算力。其他像超微和Ampere Computing等對手也競相研發能源效率高的晶片。
英特爾（Intel）28日在矽谷一場由史丹佛大學主辦的半導體技術會議上表示，其首款主打節能的伺服器晶片Sierra Forest將在明年上市，以每瓦特用電量計算，其能源效率是同一世代伺服器晶片的240％。
這是英特爾首次公開該款新晶片的相關數據。
目前半導體產業致力發展低耗電量的晶片。像耗電量極大的資料中心營運商，正努力尋求降低用電量的方法。許多科技公司在節能效率上也面臨愈來愈大的壓力。
英特爾針對客戶需求而研發其首個專注於能源效率的Sierra Forest，以最低耗電量來儘可能提供最大運算力。其他像超微和Ampere Computing等對手也競相研發能源效率高的晶片。
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