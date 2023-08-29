這是英特爾首次公開該款新晶片的相關數據。

目前半導體產業致力發展低耗電量的晶片。像耗電量極大的資料中心營運商，正努力尋求降低用電量的方法。許多科技公司在節能效率上也面臨愈來愈大的壓力。

英特爾針對客戶需求而研發其首個專注於能源效率的Sierra Forest，以最低耗電量來儘可能提供最大運算力。其他像超微和Ampere Computing等對手也競相研發能源效率高的晶片。