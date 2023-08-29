第二名為iPhone 14 Pro，出貨量為2,100萬台；第三名為iPhone 14，出貨量1,650萬台；第四名為iPhone 13，出貨量1,550萬台。以及第十名的iPhone 11。

第5到9名，為三星的五款手機，包括Galaxy A14、Galaxy S23 Ultra、Galaxy A14 5G、Galaxy A54 5G、A34 5G。

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