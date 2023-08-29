市調機構Omida指出，2023上半年全球智慧型手機出貨量排行榜前10名中，iPhone 14 Pro Max成為最暢銷手機，出貨量達到2,650萬台。而且前10名榜單中，僅有蘋果和三星，各五款手機上榜，其他手機廠無法與之競爭。