第二名為iPhone 14 Pro，出貨量為2,100萬台；第三名為iPhone 14，出貨量1,650萬台；第四名為iPhone 13，出貨量1,550萬台。以及第十名的iPhone 11。
第5到9名，為三星的五款手機，包括Galaxy A14、Galaxy S23 Ultra、Galaxy A14 5G、Galaxy A54 5G、A34 5G。
市調機構Omida指出，2023上半年全球智慧型手機出貨量排行榜前10名中，iPhone 14 Pro Max成為最暢銷手機，出貨量達到2,650萬台。而且前10名榜單中，僅有蘋果和三星，各五款手機上榜，其他手機廠無法與之競爭。
第二名為iPhone 14 Pro，出貨量為2,100萬台；第三名為iPhone 14，出貨量1,650萬台；第四名為iPhone 13，出貨量1,550萬台。以及第十名的iPhone 11。
第5到9名，為三星的五款手機，包括Galaxy A14、Galaxy S23 Ultra、Galaxy A14 5G、Galaxy A54 5G、A34 5G。
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