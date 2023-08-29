台灣近年區域性停電事件頻傳，台電表示，若只有單一戶停電，是用電超載或過載導致跳電，並非缺電，提醒民眾別在跳電時打電話給台電，可找出跳電原因，把總配電箱的開關重啟，可恢復供電，但這說法網友不買單，紛紛留言罵，「單戶可以這樣解釋，但常常都是幾百戶、幾千戶受影響，這不是缺電？講給鬼聽」。

台電昨（28）日於臉書粉專指出，若只有單一戶停電，這種情況是超載跳電，並非缺電。一般常說的用電超載或過載，是電器的用電量超過電線負載的安培容量，插座和延長線上都會標示能容許的總電流量，總電流是各分電流的總和，若超過電線溫度會逐漸上升發熱，甚至引發電線走火，非常危險。

台電提醒家用插座、延長線不能超載。（圖／翻攝自台電臉書）

台電表示，碰到跳電別打電話給台電，應找出原因和檢查用電負荷，包括是否使用高功率家電在同一迴路上，或是插頭沒插好快脫落等，排除狀況後，找出家中總配電箱，由於開關箱中的無熔絲開關會在用電過載時發揮保護作用跳脫，可將開關重新開啟，電就會來了。

貼文曝光後，湧入不少網友謾罵，「單戶可以這樣解釋，但常常都是幾百戶幾千戶受影響，這不是缺電？難道又要怪松鼠了？」、「不要一直解釋，缺電就缺電」、「各位！準備好跳電了嗎？」、「整個社區都跳電？這麼厲害」、「講給鬼聽」、「我家社區常常凌晨不定時跳電，打去台電說都是樹木打到跳電啦！奇怪颱風天風大雨大，反而不會打到電線跳電欸」。