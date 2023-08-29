醫師謝逸樵表示，感染海洋弧菌非常危險，若處理不當，也容易造成器官衰竭，死亡率甚至高達5成以上。(陳淑娥攝)

台中70歲陳姓婦人，暑假到國外海島度假，穿著夾腳拖在沙灘行走，不慎磨破腳皮，傷口接觸到海水後，隔日竟出現畏寒、發燒症狀，拖了2天返國後就醫，才發現遭海洋弧菌、綠膿桿菌、糞腸球菌等多種細菌感染，出現壞死情況，最後不得不「斷趾求生」。

陳姓婦人趁著暑假至「長灘島」度假，當時為了行動方便，穿著夾腳拖在沙灘行走，卻因細沙不慎磨破腳皮，且出現不到0.5公分的傷口，當下不以為意繼續戲水行程，隔日竟出現畏寒、發燒症狀，由於在國外就醫不便，因此拖了2天，返國後立刻就醫，才發現傷口已遭海洋弧菌、綠膿桿菌、糞腸球菌等多種細菌感染，且出現組織壞死腫脹現象。

陳姓婦人表示，她先在中部某區域醫院接受抗生素治療約19天，然而效果不佳，醫院建議可先確認腳部血管是否還有活化可能，因此轉診至光田綜合醫院。骨科醫師謝逸樵表示，患者轉診至光田時，組織、血管皆已嚴重壞死，且腳趾內仍有綠膿桿菌、糞腸球菌等多種細菌，建議患者截去左腳的第2腳趾，避免壞死情況更惡化。

謝逸樵表示，由於患者是糖尿病患者，末稍神經感覺差，且傷口不易癒合，而海水裡面的細菌，如海洋弧菌，卻又比較頑強，即使使用抗生素也不見得有效。幸好患者在截去腳趾治療後，不但復原狀況良好，也不嚴重影響生活，仍能活動與行走，她認為能讓感染不再持續惡化至腳部其他處，就已非常幸運。

謝逸樵特別解釋，海洋弧菌的感染是非常危險的，因為感染後發病速度非常快，往往2天內就會出現發燒、噁心、畏寒等症狀，若處理不當，也容易造成器官的衰竭，死亡率甚至高達5成以上，民眾不可不慎。

由於近期還是國內外度假、戲水高峰期，謝逸樵提醒有糖尿病、洗腎患者，若要外出遊玩、戲水前，要留意四肢末端是否有傷口，若有傷口，即使再小，也不要忽略細菌感染的可能性，因為無論河水或海水，水中難免都還是會有細菌存在，建議慢性病患者外出時，還是要穿著包覆性較佳的衣鞋，減少受傷機會，避免碰水，才不會讓細菌有機可趁。