2024總統大選，《TVBS》25日公布的民調顯示，支持度分別為民進黨參選人賴清德37%、民眾黨參選人柯文哲28%、國民黨參選人侯友宜22%。日本學者小笠原欣幸指出，4年前的總統大選在8月就大勢底定，不過他也說這只是反映8月的情況，目前並不能輕易斷言最終結局，仍要持續觀察。

小笠原欣幸26日在臉書就《TVBS》最新公布的民調進行分析，並提到其獨門民調方法是將調查樣本設為市內電話和手機各佔一半，且僅針對回答「會去投票」的受訪者詢問其支持對象，而這次的結果，與美麗島電子報、台灣民意基金會和菱傳媒相似，均呈現賴清德上升、柯文哲下滑，而侯友宜反彈有限的趨勢，各大民調機構的一致趨勢極具意義。

小笠原欣幸也注意到，賴清德在各地的支持度都呈現上升，特別在民進黨優勢選區，包括雲林、嘉義和台南地區，而於以往民進黨較為弱勢的桃園、新竹和苗栗地區，賴也獲得不錯的支持率；相較之下，侯友宜在國民黨本來較強的桃竹苗地區的未能凝聚既有支持，必須加以補強，中南部的支持率也停滯不前。

小笠原欣幸提到，4年前的總統大選，《TVBS》在8月公布民調的民調顯示，蔡英文超前原本處於領先地位的韓國瑜，而之後所有民調也都是相同結果，「也就是說，4年前在8月的決戰中底定了大勢」。不過小笠原欣幸強調，目前要說2024總統大選大勢已定仍為時過早。