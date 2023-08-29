美國運動用品大廠Nike近期股價表現弱勢，日前創下43年前上市以來的最長連跌紀錄，美國財經媒體專欄作家高燦鳴(Tim Culpan)撰文示警，Nike業績疲軟從供應商寶成的動向就有跡可尋。

高燦鳴撰文指出，大中華地區僅占Nike銷售的14%，自2021年5月以來，該區年營收持續下滑，因此，占營收比達42%的北美市場才更值得市場關注。數據資料顯示，美國7月零售年增2.5%，體育用品在內的零售下滑0.5%，是連續第二個月下滑，顯示消費者對於新款運動用品的報復性支出很可能已經結束。

高燦鳴提到，Nike的全球銷售有三分之二來自鞋類，精明的投資人因此關注大客戶名單裡有Nike和愛迪達的全球最大運動鞋代工廠寶成。寶成去年出貨2.73億雙運動鞋，每雙平均售價20.73美元，根據申報資料，最大客戶占寶成去年銷售額的25%。

寶成上季財報數據慘淡，7月營收下降17%，今年預計減少7.7%，更慘的是，鞋類部門銷售大減20%，使得該部門今年以來銷售下跌13%。高燦鳴示警，寶成主要供應商業務突然大幅縮減，顯示大客戶削減訂單，對短期內的成長前景不樂觀。

截至今年6月底，寶成削減全球員工人數至28萬888人，比一年前少5萬6000人，是至少十年來最低。寶成旗下勞工大部分在東南亞，38%的產量來自越南。

值得關注的是，寶成越南廠（越南寶元）也因訂單縮減，今年2月裁員2358人，6月下旬又陸續裁員約5744人，8月傳出將裁員約1221人，總計這3波裁員人數約9323人。

文章最後總結，寶成的業績突然大幅削減又裁員，表明Nike和愛迪達等客戶正在砍訂單，而且對短期內的成長前景不樂觀。