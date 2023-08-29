經濟部宣布台南地區水情燈號，今起由提醒綠燈轉為正常藍燈，台南終於不再是全台唯一亮「綠燈」水情燈號的縣市。台南市長黃偉哲說，轉為藍燈代表水情供應無虞，但緊接著面臨蘇拉颱風可能帶來豪大雨，要非常戒慎恐懼，市府也繃緊神經、嚴陣以待，「最好不要積水，即使有積水也希望慢積快退！」

台南水情燈號睽違許久終於盼到藍燈，不過，水情燈號一轉藍燈，隨即面臨蘇拉颱風來襲。黃偉哲說，蘇拉颱風已經發布海警，即將發布陸警，後續還有海葵颱風可能帶來影響，一手要抗旱、防疫一手還要防汛，內心既期待又怕受傷害。

他說，轉為藍燈代表水情供應無虞，但面對可能的豪大雨及積水，要非常戒慎恐懼，「沒水，民眾不開心，水過量會更不開心」，他強調，面對即將到來的強風豪雨，已要求水利單位雨災防辦繃緊神經、嚴陣以待，超前部署，最好不要積水，如果積水也要慢積快退，才能讓民眾衝擊降至最低。