前童星王欣逸2016年為幫朋友出氣，和同夥林泓嶸拿西瓜刀、球棒痛毆曲姓少年致死，王遭判刑17年定讞、遭通緝中；林泓嶸部分，最高法院駁回林的上訴，依成年人共同故意對少年犯殺人罪判處有期徒刑15年，全案定讞。

王欣逸與陳姓女子是朋友關係，2016年一起尋仇拚「輸贏」，把當時14歲的曲姓少年在短短20秒內，密集、猛力持械攻擊，造成對方背部有2處10公分以上深處撕裂傷，大量氣血胸、顱骨骨折併顱內出血、腹腔內大量出血等傷害。

曲姓少年在同日夜間10時37分送醫，到院前呼吸心跳即已停止，雖經緊急救治恢復生命現象，仍始終處於重度昏迷狀態，最終因中樞神經性休克與呼吸性休克，隔年1月14日死亡。

王欣逸2020年遭台灣高等法院依成年人共同故意對少年犯殺人罪判刑17年，因王逃亡且未上訴已確定，王遭通緝中。

林泓嶸部分，高院更二審考量林是在攻擊過程中，因血氣之勇，昇高為殺人的不確定故意，並非自始就要取人性命，其所造成的傷勢為被害人死亡次因，但未與被害人家屬達成和解、取得諒解，判處有期徒刑15年，林提上訴，遭最高法院駁回，全案確定。