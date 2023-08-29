以發展人工智慧聞名的OpenAI今天表示，將推出ChatGPT的商用版。轟動一時的ChatGPT在推出9個月後，如今苦於用戶數下滑。

法新社報導，OpenAI在一篇部落格貼文中表示將為企業客戶提供高級版本的ChatGPT Enterprise，這款優質版將有「企業級」安全和隱私強化功能。

數據安全已成為蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）和三星（Samsung）等大公司的重要考量，由於擔心洩露敏感訊息，這些公司禁止員工使用ChatGPT。

OpenAI說：「今天代表人工智慧助理的工作又向前邁進一步，它可協助完成任何任務、提供客制化服務，並保護您公司的數據。」

ChatGPT的商用版本類似微軟（Microsoft）的Bing Chat Enterprise，微軟係OpenAI主要合作夥伴，藉此關係使用相同的OpenAI技術。

ChatGPT Enterprise將由OpenAI性能最強的GPT-4模型驅動，它與個人訂閱版本ChatGPT Plus非常相似，但企業客戶有特殊優惠，包括更快的運作速度。

OpenAI說：「我們相信人工智慧可以協助與提升職涯的各個面向，讓工作團隊更具創造力和生產力。」還說包括凱雷集團（Carlyle）、雅詩蘭黛（Estee Lauder Companies）和資誠會計師事務所（PwC）在內的公司，均已嘗鮮ChatGPT Enterprise。

ChatGPT推出後，幾週內就成為世界各地人士最快下載的應用程式，直到上個月才被臉書母公司Meta推出與推特（Twitter）競爭的Threads取代。此次ChatGPT推出商用版，盼重拾問世之初的榮耀。

據分析公司Similarweb指出，ChatGPT流量在6月和7月份下降近10%，原因可能是學校放暑假；Similarweb估計，全球約1/4的ChatGP用戶落於18-24歲年齡層。

OpenAI還面臨新聞出版業和其他平台、包括Reddit以及前身為推特的社群平台X所力阻，這些平台都在防阻OpenAI挖掘數據以進行人工智慧模型訓練。